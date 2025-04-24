Відстрочки виплат не буде

Тепер уряд розглядає всі можливі варіанти вирішення ситуації, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Тим часом до кінця травня Україна повинна сплатити близько 600 мільйонів доларів за зобов'язаннями. Якщо нової угоди не буде укладено до цього часу, країна може зіткнутися з ризиком дефолту.

Йдеться, зокрема, про виплати за так званими варрантами – цінними паперами, які були випущені у 2015 році під час попередньої реструктуризації боргу.

У Міністерстві фінансів України вважають, що умови виплат за варрантами більше не відповідають реаліям, у яких опинилася країна через війну.

Ці варанти створювалися для світу, якого більше не існує. Скромне зростання економіки у 2023 році – це не ознака процвітання, а крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії,

– наголосили у Міністерстві.