Наслідки тарифів США

Даліо вважає, що нинішня ситуація може призвести до краху світової монетарної системи, якщо не буде вжито своєчасних і виважених заходів, передає 24 Канал з посиланням на NBC News.

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На його думку, ключовими загрозами є загострення торгівельної політики, стрімке зростання американського держборгу, а також дії країн, що розвиваються, які підривають післявоєнну глобальну економічну і політичну систему.

Рей Даліо вважає, що тарифна політика Дональда Трампа має логічну мету, однак реалізується надзвичайно деструктивно, провокуючи глобальну напругу.

Попри оголошену 90-денну паузу щодо частини мит, Трамп зберігає базову ставку у 10% і підвищені тарифи для Китаю – до 145% на окремі товари.

Зауважте! Даліо наголошує, що під загрозою опинилася сама цінність грошей. Зростання боргу, конфлікти й потрясіння на ринку облігацій можуть підірвати світову фінансову систему ще серйозніше, ніж це сталося у 2008 році або під час скасування золотого стандарту в 1971 році.