Якими можуть бути нові мита США

Розслідування також стосуватиметься обладнання, що використовується для виробництва чіпів та складників для ліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Нові тарифи на напівпровідники та фармацевтичні препарати будуть введені відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, який дозволяє президенту вводити тарифи для захисту національної безпеки США,

– повідомляє видання.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десай завив, що Таким чином Трамп прагне повернути критичне виробництво саме на територію США. Аналогічні мита були раніше введені на сталь, авто та алюміній.

Зараз США залежні від чіпів з Тайваню та інших країн Азії. За словами Трампа, ситуація у фармацевтичній сфері також незадовільна. Американський президент критикує залежність США від імпорту ліків з таких країн як:

Китай;

Індія;

Ірландія.

Нагадаємо! Трамп затвердив паузу на 90 днів на нові тарифи для більшості країн проти яких введенні мита на 90 днів. А от, наприклад, для Китаю ці заходи були посилені. Станом на зараз, розмір мит для КНР, які затвердив Трамп, сягнув 145%.