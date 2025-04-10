Чому насправді Трамп ввів паузу на мита

Затверджена пауза має тривати 90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп казав, що він роздумував про паузу протягом останніх декількох днів. Свій допис у Truth Social він ніби-то написав сам, без попередніх юридичних консультацій.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Думаю, все склалося сьогодні вранці, досить рано. Просто написав це – у нас не було доступу до юристів. Ми написали це від щирого серця, так? Це було написано від щирого серця, і, гадаю, написано досить добре.

А от дані CNN показують, що до ухвалення цього рішення Трампа спонукала ситуація у Мінфіні. Йдеться про занепокоєння, що відчувають у міністерстві, зокрема, через нестабільність, яка виникає на ринку державних облігацій.

Зверніть увагу! Повідомляється, що про це занепокоєння Трампу повідомив міністр Скотт Бессент під час їхньої особистої зустрічі.