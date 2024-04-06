Військові облігації – що це
В Україні військові облігації знову з'явилися у 2022 році. А до цього їх запустили ще в далекому 2014 році, коли розпочалася війна на сході України.
Нагадуємо Військові облігації можна буде купити через Дію
Що таке військові облігації (ОВДП)ОВДП – це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту. Тобто купівля облігації – це "давати у борг" державі, який вона, своєю чергою, повертає з відсотками через певний термін.
Скільки держава залучила в бюджет від продажу військових ОВДП
У відповідь на запит 24 Каналу в Міністерстві фінансів повідомили, що протягом 2022 – 2023 року держава продала майже 300 мільйонів штук військових облігацій.
Це загальний показник, який включає усіх покупців на ринкових умовах, у тому числі фізичних та юридичних осіб,
– зазначило Міністерство.
Відтак на фінансування державного бюджету від розміщення ОВДП на ринкових умовах вдалося залучити:
- у 2022 році 266,9 мільярда гривень,
- у 2023 році – 552,6 мільярда гривень,
- від початку 2024 року – понад 99 мільярдів гривень, повідомляють в Міністерстві фінансів.
ОВДП як звичайні, так і військові, виконують важливу функцію щодо фінансування військових потреб у державному бюджеті. Серед чинників, які роблять державні облігації найбільш привабливим інструментом на ринку, є:
- зручні цифрові рішення для придбання облігацій,
- ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування,
- 100% гарантія повернення коштів від держави.
Як стрімко росте популярність ОВДП
Під час розмови з 24 Каналом банкір Андрій Руденко зазначив, що за останні 12 місяців українці тричі оновлювали рекорд щомісячних інвестицій в ОВДП.
- Востаннє – у січні 2024 року, коли загальний портфель держоблігацій у власності фізосіб збільшився майже на 4,7 мільярда гривень.
- А станом на початок лютого 2024 року українці тримали у власності ОВДП на 58,38 мільярда гривень. Це майже на 15 мільярдів гривень більше, ніж є у власності нерезидентів.
Протягом останнього року популярність ОВДП як інвестиційного інструменту серед фізичних осіб постійно зростає. Ми це бачимо як за статистикою купівлі держоблігацій у нашому застосунку, так і по загальним цифрам, які публікує регулятор (Національний банк України – 24 Канал).
У розмові з 24 Каналом фінансист Андрій Шевишин розповів, що дохідність по ОВДП для населення – це досить привабливий інструмент вже не перший рік. Але він водночас каже, що чимало людей ще досі мало купує їх.
По-перше, є деяка недовіра, а по-друге, не звикли, адже є прогалини у фінансовій грамотності. ОВДП – це щось таке, що незрозуміле для більшості. Є потенціал для нарощування портфелів фізичних осіб, але для цього потрібно так проводити кампанії, казати про це.
Термін розміщення та відсотки
Як повідомляють в Міністерстві фінансів, випуски військових облігацій доступні у гривнях, доларах та євро. Однак дохідність у такому випадку буде відрізнятися залежно від валюти:
- ОВДП у гривнях – термін розміщення коливається від 6 місяців до 1,7 року, залежно від виду військової облігації. Ставка відповідно коливається від 16% до понад 18%. Вартість однієї військової облігації стартує від 1 000 гривень у застосунку Дія.
- ОВДП у доларах – термін розміщення порівняно з гривневими облігаціями не такий різноманітний: 8 місяців або ж один рік. А ставка в рази нижча – від 4,60% до 4,85%.
- ОВДП у євро – розміщувати можна на 9 місяців або ж один рік. Ставка ще нижча, ніж у доларових ОВДП – всього від 3,11% до 3,25%.
Андрій Шевчишин додав, що на ринку можна купити ОВДП з досить високою привабливою дохідністю.
Наприклад, поточний курс долара, ну нехай 38 гривень. Якщо ми будемо брати дохідність по ОВДП у 17%, то це буде релевантно, якщо курс через рік, допустимо, рушить до відмітки 44,5 – 44,6 гривні. Тобто, якщо далі дивитися на прогнози по курсу МВФ, прогнозу НБУ, Мінфіну, то це дійсно імовірний курс до кінця року,
– пояснює фінансист.
Які головні переваги облігацій
Експерт Андрій Шевчишин під час розмови зауважив, що є декілька переваг ОВДП:
- ОВДП та військові облігації гарантовані державою. Це більш безпечно, ніж депозити.
- На дохід отриманий від ОВДП не потрібно платити податки, порівняно з доходом від депозиту.
- Специфіка військових облігацій полягає у тому, то кошти з них винятково на військові потреби.
Андрій Руденко водночас пояснює зростальну популярність ОВДП серед українців трьома чинниками:
- Перш за все, держпапери виграють в класичних банківських депозитів за рівнем дохідності. Загалом, показники співставні, але у випадку держоблігацій відсутнє будь-яке податкове навантаження.
- Облігації є більш ліквідними у порівнянні зі строковими вкладами, адже можуть бути продані будь-якої миті: не обов’язково чекати на завершення строку їх обігу.
- Простота та легкість інвестування в ОВДП – сьогодні це можна зробити у банківському застосунку, в Дії.
Й саме це робить такі інвестиції популярними серед українців. Зокрема й тому, що при таких умовах інвестиції в ОВДП стали доступними на мінімальні суми – від 1 000 гривень,
– зауважує експерт з цінних паперів.
Як купити цінні боргові папери
Військові ОВДП можна купити у декілька способів: як онлайн, так і офлайн. Якщо йдеться про купівлю онлайн, то ви можете скористатись Дією, якщо ж офлайн – звернутись у відділення банку.
Купівля військових облігацій через Дію
Облігації у застосунку відрізняються датами виплат та відсотком фактичного доходу. А називаються на честь тимчасово окупованих територій: Луганськ, Донець, Маріуполь тощо.
Військові облігації у Дії / Скриншот з Дії
Покрокова інструкція, як купити військові облігації у Дії
- Крок 1 – оновіть Дію;
- Крок 2 – авторизуйтеся зручним способом;
- Крок 3 – у "Послугах" знайдіть "Військові облігації";
- Крок 4 – виберіть облігацію та натисніть "Придбати";
- Крок 5 – серед списку партнерів оберіть того, у якого хочете їх купити, та дайте згоду на передачу ваших даних;
- Крок 6 – вкажіть кількість облігацій. Саме тут буде вказана інформація про сумарну вартість вибраних облігацій, дату повернення внеску та суму, яку у підсумку отримаєте;
- Крок 7 – після цього вкажіть електронну пошту та номер телефону;
- Крок 8 – потім Дія запропонує вибрати картку єПідтримка, на яку буде повернуто внесок із відсотками. Оберіть її, перевірте сформований запит у банк та надішліть;
- Крок 9 – коли з банку надійде підтвердження ретельно перевірте дані та натисніть "Підписати";
- Крок 10 – у наступному віконечку, що з'явиться, оберіть реквізити банківської карти для оплати. Після цього вам прийде повідомлення про зарахування облігації на ваш рахунок.
У відділені банку
Перелік банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають інвестувати в військові ОВДП можна переглянути на сайті Мінфіну, натиснувши тут. Серед них – "Укргазбанк", ПУМБ, "Монобанк", брокери ICU, "Універ Капітал", БТС Брокер, "Дрегон Капітал" тощо.
Втім сума інвестицій у кожному банку різна: у когось від 1 000 гривень, а у когось – від 300 тисяч гривень. Також зауважимо, що банки та брокери можуть стягувати комісії за послуги.
Перед тим, як вирушити у відділення банку, варто з собою взяти:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- гроші, якщо це готівка.