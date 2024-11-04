Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 4 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 68,51 тисячі долара за монету (-0,02% за добу);

(BTC) – 68,51 тисячі долара за монету (-0,02% за добу); Ethereum (ETH) – 2,45 тисячі долара за монету (-0,3% за добу).

До теми Понад 72 тисячі доларів: біткойн рекордно виріс з квітня

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Біткойн на порозі досягнення рекордного рівня

За інформацією від Bloomberg, курс біткойна може сягнути рекордного рівня, який був у березні цього року, а саме майже 74 тисячі доларів за монету.

Річ у тім, що наприкінці жовтня цифровий актив піднявся аж до 73 564 доларів у Нью-Йорку.

Такий сплеск пов'язують із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Він використовував цифрові активи під час передвиборчої кампанії.

Нагадуємо! Вибори президента в США пройдуть у вівторок, 5 листопада 2024 року. Одночасно з виборами президента обиратимуть Палату представників та Сенат.

Як написав Тоні Сикамор, ринковий аналітик IG Australia Pty, токен продовжує "збільшувати ціну на перемогу Дональда Трампа на виборах". Відтак за його словами, біткойну потрібен тривалий прорив у понад 70 000 доларів для того, щоб підвищити впевненість у тому, що він може піднятися вище березневого рекорду.