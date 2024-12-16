Як подорожчав біткойн

Трамп натякнув на можливість створення стратегічного резерву біткойнів за аналогією зі стратегічним нафтовим резервом США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Вартість біткойна досягла максимуму в 106 533 долари США, а пізніше знизилася до рівня 104 493 доларів, що на 3,1% перевищує попередній показник.

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Інша популярна криптовалюта, ефір, подорожчала на 1,2%, досягнувши 3 952 доларів.

Ми перебуваємо в зоні нових максимумів. Наступна ціль для ринку – 110 тисяч доларів. Очікувана багатьма корекція не відбулася через останні позитивні новини,

– зазначив аналітик Тоні Сайкамор із компанії IG.

Інтерес інвесторів також зріс після включення компанії MicroStrategy до індексу Nasdaq 100, що, ймовірно, приверне додаткові інвестиції в компанію, відому своїми великими вкладеннями в біткоїн.

Чому заява Трампа вплинула на ріст крипти

Біткойн та криптовалюти привернули до себе увагу інвесторів, які очікують, що адміністрація Дональда Трампа може створити сприятливіші умови для їхнього регулювання, що підвищує довіру до цього виду активів.

Важливо! Загальна капіталізація ринку криптовалют зросла майже вдвічі з початку року, досягнувши рекордних 3,8 трильйона доларів США

З початку року біткойн зріс у ціні на 192%.

Цікаво! За даними CoinGecko, станом на липень уряди різних країн володіли 2,2% загальної пропозиції біткойнів. США належать близько 200 тисяч біткойнів, які зараз оцінюються у понад 20 мільярдів доларів.

Серед інших країн, що володіють значними обсягами криптовалюти, названі Китай, Велика Британія, Бутан і Сальвадор, згідно з даними BitcoinTreasuries.