Як буде оподатковуватись крипта
Оподатковуватись крипта буде за механізмом аналогічним, до того, який діє для прибутку від операцій з цінними паперами, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.
Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою.
Гетманцев уточнив, що жодних пільг відносно оподаткування крипти не буде. Водночас податки будуть вираховуватися саме з прибутку, а не доходу.
Також нардеп уточнив, що податок на приріст капіталу у крипті вводитись не буде.
Якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, й за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, – звичайно, ні,
– наголосив Гетманцев.
Зверніть увагу! Поки що не обрано орган, який буде регулятором процесу оподаткування крипти. Однак, з великою ймовірністю ним стане НБУ.