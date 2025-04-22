Що передбачає законопроєкт

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Документ обсягом понад 200 сторінок охоплює ключові аспекти регулювання криптовалют в Україні – від визначення статусу регуляторів до оподаткування операцій з цифровими активами.

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Зауважте. Нова модель передбачає оподаткування лише прибутку: тобто, податок сплачуватиметься з різниці між сумою, витраченою на придбання криптоактивів, і доходом від їхнього продажу за підсумками року.

Крім того, на перехідний період запропоновано спеціальні умови. Зокрема, впродовж одного року можна буде задекларувати дохід від продажу криптовалют за ставкою 5%, без обов'язку доводити первинну вартість активів.

Ринок регулюватиме НБУ

До слова, в країнах ЄС ринок віртуальних активів регулюється комплексно: центральні банки відповідають за токени, прив’язані до валют, а фінансові регулятори або міністерства фінансів – за решту активів.

Раніше в НБУ пояснили, що за схожим принципом планують діяти й в Україні. Відтак, буде чітко визначено, хто саме відповідатиме за той чи інший сегмент ринку.