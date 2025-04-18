Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Де перебуває нардеп-утікач Андрій Одарченко

Історія Одарченка цікава тим, що нардеп вперше в Україні намагався дати хабаря у криптовалюті. Згодом він вийшов під заставу в 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти. Народний обранець узяв зобов'язання не відлучатися за межі України без дозволу суду. Але не дотримав його.

Були дані, що Одарченко міг виїхати з України через Закарпатську область.

Торік у листопаді його заочно засудили до восьми років позбавлення волі й оголосили в міжнародний розшук.

У розслідуванні "Української правди" йдеться, що Одарченко переховується в Угорщині.

За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах та у правоохоронних органах, 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала вже засудженого Одарченка у містечку Вашарошнамень з населенням кілька тисяч людей.

Проте Одарченко постійно проживає не там, а в Будапешті. До того ж поліція відпустила його, оскільки він нібито попросив в Угорщині притулок. Що нардеп робив опісля – невідомо.