Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Где находится беглый нардеп Андрей Одарченко

История Одарченко интересна тем, что нардеп впервые в Украине пытался дать взятку в криптовалюте. Впоследствии он вышел под залог в 15 миллионов гривен и сдал загранпаспорта. Народный избранник взял обязательство не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда. Но не сдержал его.

Были данные, что Одарченко мог выехать из Украины через Закарпатскую область.

В ноябре прошлого года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы и объявили в международный розыск.

В расследовании "Украинской правды" говорится, что Одарченко скрывается в Венгрии.

По информации источников "Украинской правды" в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля 2025 года венгерская полиция задержала уже осужденного Одарченко в городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.

Однако Одарченко постоянно проживает не там, а в Будапеште. К тому же полиция отпустила его, поскольку он якобы попросил в Венгрии убежище. Что нардеп делал после – неизвестно.