Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она также подчеркнула, что подозрение получил не только Одарченко, но и другие нардепы.

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Исключение Одарченко из партии будет рассматривать комиссия

Как сообщила Шуляк, в "Слуге народа" уже создали руководящий орган – дисциплинарную комиссию, – которая будет рассматривать исключение Одарченко. Известно, что в состав комиссии вошли 5 человек. Шуляк объяснила, что руководящий орган должен инициировать рассмотрение этого дела и дать соответствующие рекомендации по исключению нардепа из партии.

Это очень неприятно, но будем смотреть, как будут дальше развиваться события. У нас в партии уже создан руководящий орган… Дисциплинарная комиссия, состоящая из пяти человек, будет давать соответствующие рекомендации и выводы,

– сообщила Шуляк.

Она также подчеркнула, что политическая сила быстро реагирует, когда говорится об исключении нардепов из партии или фракции. По словам Шуляк, если партию необходимо очищать от нарушающих законодательство людей, мы это будем делать".

Одарченко подтвердил общение с Найемом

Высший антикоррупционный суд 22 ноября избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа" и члену антикоррупционного комитета Андрею Одарченко. На слушании нардеп подтвердил, что действительно общался с главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом. Впрочем, Одарченко отверг обвинение, пытавшееся дать ему взятку.

Я общался с Мустафой Найемом много раз, мы общались на разные темы, но я никогда не озвучивал никаких предложений по получению неправомерной выгоды. Мы общались исключительно на тему выделения денег в виде помощи университета для его восстановления,

– заявил нардеп.

Кроме того, Одарченко на заседании заявил, что Якобы Найем лично "попросил его научить пользоваться криптовалютным кошельком". Более того, нардеп сообщил, что и сам "только недавно открыл для себя криптокошелек, в котором даже нет денег".

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