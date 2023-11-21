В Центре противодействия коррупции подтвердили, что речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Андрее Одарченко. Он является членом комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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В чем подозревают нардепа

В ЦПК сообщили, что Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, эквивалентную 50 тысячам долларов США.

В обмен на деньги нардеп просил посодействовать в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, подконтрольного ему. По уточнению САП, говорится о здании университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

После того, как средства были выделены, на криптокошелек Мустафы поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов США (0,39 биткоина на то время).

К слову, предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования.

Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать,

– отметили в НАБУ.

Стоит отметить, что правоохранители не раскрывают имен должностных лиц. Однако в НАБУ уточнили, что сторона, получившая средства, была "разоблачителем". В САП также отметили, что глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию.

Нардепу сообщили о подозрении

В САП сообщили, что народному депутату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Также ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как прокурор сообщала нардепу о подозрении.

Как САП вручала подозрение Одарченко: смотрите видео

Попутно в САП напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и суд не огласит приговор.