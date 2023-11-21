У Центрі протидії корупції підтвердили, що мовиться про нардепа від фракції "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є членом комітету з питань антикорупційної політики

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У чому підозрюють нардепа

У ЦПК повідомили, що Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, еквівалентний 50 тисяч доларів США.

В обмін на гроші нардеп просив посприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об’єкта інфраструктури, підконтрольного йому.

Після того, як кошти були виділені, на криптогаманець Мустафи надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати,

– зауважили в НАБУ.

Варто зазначити, що ні НАБУ ні САП не розкривають імен посадовців. Однак в НАБУ уточнили, що сторона, яка отримала кошти, була "викривачем".