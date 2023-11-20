Уряд 20 листопада звільнив керівників Щиголя Юрія та Жору Віктора. Працівники НАБУ та САП вже повідомили їм про підозри у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйони гривень.

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Підозрюють групу з 6 осіб

Щиголя Юрія Федоровича звільнили з посади Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Крім цього, посаду його заступника залишив Жора Віктор Володимирович.

Правоохоронці встановили, що посадовці заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 мільйони гривень. Вони скористалися своїм службовим становищем.

Ще у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі стала компанія, яку контролював організатор злочинної групи. Вони продали забезпечення, яке належить Держспецзв'язку, за завищеними цінами.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021 – 2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень.

Різницю цих коштів учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Розслідування триває.

Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича.

НАБУ викриває посадовців