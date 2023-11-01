Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового начальника управління розвідки прикордонників. Про це ідеться на сайті Офісу Президента.

Дивіться також Значна небезпека, попри посилення ППО, – Зеленський сказав, які регіони найбільше атакує Росія

Хто такий Денис Цяцкун

Начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України став Денис Цяцкун.

Цяцкун має бойовий досвід – він воював у 2014 році в Щастинському районі Луганської області. Тоді тривали бої за селище Талове. Також має нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня та медаль "За військову службу Україні". Чоловік є коммодором (це військово-морське звання вищого офіцерського складу). Раніше Цяцкун уже працював в адміністрації ДПСУ – був начальником Управління внутрішньої та власної безпеки.

Що роблять розвідники ДПСУ

Як ідеться на сайті відомства, вони провадять "розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні".

Управлінням розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України керує президент, він призначає голову відомства. Утім, там є не тільки розвідники та військові, але й звичайні працівники.

Поляки можуть заблокувати кордон