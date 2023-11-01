Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового начальника управління розвідки прикордонників. Про це ідеться на сайті Офісу Президента.
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Хто такий Денис Цяцкун
Начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України став Денис Цяцкун.
Цяцкун має бойовий досвід – він воював у 2014 році в Щастинському районі Луганської області. Тоді тривали бої за селище Талове. Також має нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня та медаль "За військову службу Україні". Чоловік є коммодором (це військово-морське звання вищого офіцерського складу). Раніше Цяцкун уже працював в адміністрації ДПСУ – був начальником Управління внутрішньої та власної безпеки.
Що роблять розвідники ДПСУ
Як ідеться на сайті відомства, вони провадять "розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні".
Управлінням розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України керує президент, він призначає голову відомства. Утім, там є не тільки розвідники та військові, але й звичайні працівники.
Поляки можуть заблокувати кордон
- Із 3 листопада польські перевізники хочуть проводити страйки тривалістю в два місяці, тобто до кінця року. Вони незадоволені конкуренцією з українськими перевізниками, тож вирішили заблокувати кордон. У ДПСУ чекають на роз'яснення польської сторони, щоб зрозуміти, як у цей час можна буде перетинати кордон.
- У Євросоюзі уже висловилися щодо такого рішення поляків. Там називають блокування кордону поганою ідеєю.