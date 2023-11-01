Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового начальника управления разведки пограничников. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
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Кто такой Денис Цяцкун
Начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы стал Денис Цяцкун.
Цяцкун имеет боевой опыт – он воевал в 2014 году в Счастьинском районе Луганской области. Тогда шли бои за поселок Таловое. Также у него есть награды: орден Богдана Хмельницкого III степени и медаль "За военную службу Украине". Мужчина является коммодором (это военно-морское звание высшего офицерского состава). Ранее Цяцкун уже работал в администрации ГПСУ – был начальником управления внутренней и собственной безопасности.
Что делают разведчики ГПСУ
Как говорится на сайте ведомства, они проводят "разведывательную деятельность в сферах пограничной и иммиграционной политики, а также в других сферах, касающихся вопросов защиты государственной границы Украины и ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне".
Управлением разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины руководит президент, он назначает главу ведомства. Впрочем, там есть не только разведчики и военные, но и обычные работники.
Поляки могут заблокировать границу
- С 3 ноября польские перевозчики хотят проводить забастовки продолжительностью в два месяца, то есть до конца года. Они недовольны конкуренцией с украинскими перевозчиками, поэтому решили заблокировать границу. В ГПСУ ждут разъяснения польской стороны, чтобы понять, как в это время можно будет пересекать границу.
- В Евросоюзе уже высказались по поводу такого решения поляков. Там называют блокировку границы плохой идеей.