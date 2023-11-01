Позиция ЕС относительно требований польских перевозчиков
Как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, состоялись переговоры с директоратом Еврокомиссии по мобильности (DG MOVE). Позиция Евросоюза однозначна – Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом (транспортный безвиз) будет действовать до июля 2024 года, и не должно мешать его внедрению.
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Есть заверения от европейских коллег, что требования перевозчиков не приведут к изменениям Соглашения,
– заявил Деркач.
В DG MOVE ознакомились с требованиями польских перевозчиков и уже готовятся к шагам, которые должны решить все вопросы. В Евросоюзе заверили, что заинтересованы в полноценной работе границы, поэтому блокировать пункты пропуска – крайне плохая идея.
Деркач также сообщил, что Украина была вынуждена перенести все логистические пути на сушу не из-за собственного прихоти, а в результате полномасштабного нападения России и блокады Черного моря.
"В таких условиях мы должны обеспечить нормальное функционирование "Путей солидарности" и поддержку нашей экономики. Без каких-либо блокад", – добавил чиновник.