Позиція ЄС щодо вимог польських перевізників
Як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, відбулися переговори з директоратом Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE). Позиція Євросоюзу однозначна – Угода про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом (транспортний безвіз) буде діяти до липня 2024 року, і не повинно заважати його впровадженню.
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Маємо запевнення від європейських колег, що вимоги перевізників не призведуть до змін Угоди,
– заявив Деркач.
У DG MOVE ознайомилися із вимогами польських перевізників та вже готуються до кроків, які повинні вирішити усі питання. В Євросоюзі запевнили, що зацікавлені у повноцінній роботі кордону, тому блокувати пункти пропуску – вкрай погана ідея.
Деркач також повідомив, що Україна була змушена перенести всі логістичні шляхи на сушу не через власну забаганку, а внаслідок повномасштабного нападу Росії та блокади Чорного моря.
"У таких умовах ми повинні забезпечити нормальне функціонування "Шляхів солідарності" і підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокад", – додав посадовець.