Протести польських перевізників

Польські перевізники готують до масштабного страйку. З початку листопада вони хочуть перекрити усі пункти пропуску з Україною.

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Свою акцію вони обіцяють продовжувати до кінця 2023 року. Вони вважають, що лібералізація міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС призведе до надмірної конкуренції, яку вони можуть не витримати.

Якщо раніше польських перевізників задовольняло перекриття лише одного пункту пропуску, то зараз вони готові блокувати всі точки перетину українсько-польського кордону.

Свою першу акцію вони вже погодили з місцевою владою: 3 листопада затверджено мітинг біля пункту пропуску Корчова. Блокування розпочнеться о 10 ранку.

Що вимагають польські перевізники

Найперше, що вони вимагають – це повернення дозволів для українських перевізників. Також вони хочуть, аби для усіх іноземних перевізників посилили правила.

Окрім того, вони стоятимуть за неможливість реєструвати компанію в Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території країн ЄС. Також йдеться про наступні кроки: