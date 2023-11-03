Як наслідок, київська громада зазнала збитків близько на 6,4 мільйона гривень. Правоохоронці не називають імені фігуранта справи. Водночас сам Оленич уже підтвердив вручення підозри.

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За даними слідства, у листопаді 2019 року Оленич, який на той час був директором Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку.

Зокрема, згідно з проєктом, східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Державі завдано збитків на понад 6 мільйонів

За кілька місяців до цього, у липні департамент відправив цей проєкт на доопрацювання, аже ділянка належала до природно-заповідного фонду. Однак, як наголошує слідство, посадовець вдруге подав проєкт на розгляд депутатів міської ради, зауваживши, що ділянка нібито не належить до природно-заповідного фонду.

Попри те, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж таки ухвалили рішення про передачу землі. Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 гектара, а громада столиці зазнала збитків близько на 6,4 мільйона гривень,

– повідомили в НАБУ та САП.

Північний апеляційний господарський суд визнав рішення міськради незаконним, а договір оренди недійсним. Станом на листопад 2023 року будівництво на території парку припинено.

Крім того, НАБУ надіслало міськраді лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку "Нивки" незаконно віднесено до території під забудову.