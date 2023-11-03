Как следствие, киевская община понесла убытки около 6,4 миллиона гривен. Правоохранители не называют имя фигуранта дела. В то же время сам Оленич уже подтвердил вручение подозрения.

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По данным следствия, в ноябре 2019 года Оленич, который в то время был директором Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, де-факто предполагавшего застройку части парка.

В частности, согласно проекту, восточная часть парка должна быть исключена из земель природно-заповедного фонда и передана в аренду частной компании под строительство жилищно-офисного комплекса.

Государству нанесен ущерб более чем на 6 миллионов

За несколько месяцев до этого, в июле департамент отправил этот проект на доработку, а участок принадлежал к природно-заповедному фонду. Однако, как отмечает следствие, чиновник во второй раз подал проект на рассмотрение депутатов городского совета, заметив, что участок якобы не принадлежит к природно-заповедному фонду.

Несмотря на то, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли. Как следствие, застройщик получил часть парка площадью 0,6 гектара, а община столицы понесла убытки около 6,4 миллиона гривен,

– сообщили в НАБУ и САП.

Северный апелляционный хозяйственный суд признал решение горсовета незаконным, а договор аренды недействительным. По состоянию на ноябрь 2023 строительство на территории парка прекращено.

Кроме того, НАБУ направило горсовету письмо с требованием рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении детального плана территории. Им, вопреки генеральному плану города Киева, часть парка "Нивки" незаконно отнесена к территории под застройку.