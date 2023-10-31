Речь идет о народную депутатку от "Слуги народа" в Тернопольской области Людмилу Марченко. Известно, что 11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили им о подозрении в злоупотреблении влиянием.
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Расследование закончили
НАБУ и САП 31 октября завершили следствие по подозрению действующей народной депутатке Украины и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Следствие установило, что должностные лица за взятку обещали предоставить разрешение от ОВА на выезд за пределы Украины. Соответствующие сведения они обещали внести в Информационную систему "Путь".
Выявлены два эпизода преступной деятельности чиновницы и помощницы. Первый случай касался получения взятки в размере 6 тысяч долларов США. Второй же предусматривал незаконное получение 5,3 тысяч долларов. Именно после получения последнего "транша" в 2800 долларов правоохранители разоблачили злоумышленниц.
Общая выгода от продажи разрешений на пересечение составляет 11,3 тысяч долларов США. Пока материалы дела предоставили стороне защиты для ознакомления.
Детали дела нардепки Марченко и помощницы: смотрите видео
Другие случаи незаконного обогащения
- Бывший заместитель председателя Судебной охраны организовал схему вывоза уклоняющихся за границу. Для реализации каналов законного выезда из Украины фигурант создал фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций.
- Правоохранители объявили о подозрении бывшему заместителю начальника Генштаба, экснардепу и другим 4-м лицам по делу о завладение 307 миллионами гривен. Они заплатили компаниям деньги за строительство складов, однако фактически оно до сих пор не началось.
- Правоохранители Государственного бюро расследований раскрыли преступную схему, связанную с восхождением на Говерлу, по указанию руководителя кассир не выдавал часть чеков, а затем эти средства уходили в так называемую "черную кассу".
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