Речь идет о народную депутатку от "Слуги народа" в Тернопольской области Людмилу Марченко. Известно, что 11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили им о подозрении в злоупотреблении влиянием.

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Расследование закончили

НАБУ и САП 31 октября завершили следствие по подозрению действующей народной депутатке Украины и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Следствие установило, что должностные лица за взятку обещали предоставить разрешение от ОВА на выезд за пределы Украины. Соответствующие сведения они обещали внести в Информационную систему "Путь".

Выявлены два эпизода преступной деятельности чиновницы и помощницы. Первый случай касался получения взятки в размере 6 тысяч долларов США. Второй же предусматривал незаконное получение 5,3 тысяч долларов. Именно после получения последнего "транша" в 2800 долларов правоохранители разоблачили злоумышленниц.

Общая выгода от продажи разрешений на пересечение составляет 11,3 тысяч долларов США. Пока материалы дела предоставили стороне защиты для ознакомления.

Детали дела нардепки Марченко и помощницы: смотрите видео

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