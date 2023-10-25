В среду, 25 октября, стало известно об очередном подозрении от НАБУ и САП бывшему народному избраннику-застройщику (очевидно, Микитасю) и другим лицам. Собственно, СМИ пишут и о причастности к этому коррупционному делу экс-чиновника Генштаба Колесника.

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Склады за 300 миллионов, которые так и не начали строить

Следствие предполагает, что соответствующая группа лиц причастна к незаконному завладению 307 миллионами гривен Министерства обороны во время строительства военных складов.

Началось все в 2018 году, когда оборонное ведомство заключило с подконтрольными народному депутату компаниями контракты на строительство складов для хранения ракет и боеприпасов на 3 миллиарда гривен. Подрядчики должны были завершить работу к 2021 году.

Чтобы незаконно завладеть частью государственных средств, избранник через связи в Вооруженных Силах обеспечил принятие изменений в определенное постановление правительства. Согласно соответствующим правкам, Минобороны обязывалось выплачивать на строительство складов аванс в размере не 30%, а 80% компаниям экс-нардепа.

В результате в течение ноября и декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Министерство обороны перечислило более 307 миллионов гривен,

– пишут в Национальном антикоррупционном бюро.

Поводом к подозрению стало то, что строительство складов, как пишут правоохранители, фактически даже не началось. Выделенные государством средства вывели на счета других компаний.



Схема завладения 307 миллионами во время строительства складов / Инфографика НАБУ

Обратите внимание! Действия подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Отметим напоследок, что Микитась фигурирует как подозреваемый по другому делу о предложении взятки мэру Днепра. До середины июля 2023 года он был в следственном изоляторе, однако впоследствии суд разрешил ему выйти под залог.