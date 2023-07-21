Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", там обратили внимание на то, что на сегодняшнем заседании суда не было работников конвоя. Отмечают, что залог за экс-нардепа внесли еще в минувшие выходные. 11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 миллионов гривен.
Подробности Предлагал 22 миллиона евро за строительство метро в Днепре: задержали экс-нардепа Микитася
По семейным обстоятельствам: экс-нардепа отпустили на 6 дней
Во время заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.
Прокурор САП не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.
В результате судьи протокольным определением дали разрешение Микитасю покинуть Киев на 6 дней.
Залог "сбили" с 260 миллионов до 20 миллионов
В октябре следователь судья назначил Микитасю залог в 260 миллионов гривен, но апелляция уменьшила его до 100 миллионов гривен. Впоследствии залог снова уменьшили, на этот раз до 85 миллионов гривен, потом еще – до 80 миллионов, впоследствии до 40 миллионов гривен и в последний раз до 20 миллионов гривен.
В Центре противодействия коррупции отметили, что у них нет данных о том, кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель.
Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 миллионов гривен",
– говорится в сообщении.
Расследователи отмечают, что надеются, что повторение истории "аля Трубицын", который воспользовался письмом от ГУР и покинул территорию Украины, – не произойдет. Однако обращают внимание, что кое-что общее у Трубицына и Микитася есть. Оба в свое время тесно общались с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым.
Дело на 22 миллиона евро: в чем подозревают Микитася
- Скандального экс-нардепа и экс-главу госкомпании "Укрбуд" 18 октября задержали по подозрению в подкупе чиновника.
- По данным следствия, Максим Микитась предлагал мэру Днепра взятку – 22 миллиона евро. Эти деньги должны были пойти на то, чтобы достроить метрополитен в Днепре вне конкурса.