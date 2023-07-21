Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", там обратили внимание на то, что на сегодняшнем заседании суда не было работников конвоя. Отмечают, что залог за экс-нардепа внесли еще в минувшие выходные. 11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 миллионов гривен.

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По семейным обстоятельствам: экс-нардепа отпустили на 6 дней

Во время заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

Прокурор САП не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.

В результате судьи протокольным определением дали разрешение Микитасю покинуть Киев на 6 дней.

Обратите внимание! Следующее заседание по этому делу было назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа прибыть на заседание в помещение суда.

Залог "сбили" с 260 миллионов до 20 миллионов

В октябре следователь судья назначил Микитасю залог в 260 миллионов гривен, но апелляция уменьшила его до 100 миллионов гривен. Впоследствии залог снова уменьшили, на этот раз до 85 миллионов гривен, потом еще – до 80 миллионов, впоследствии до 40 миллионов гривен и в последний раз до 20 миллионов гривен.

В Центре противодействия коррупции отметили, что у них нет данных о том, кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель.

Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 миллионов гривен",

– говорится в сообщении.

Расследователи отмечают, что надеются, что повторение истории "аля Трубицын", который воспользовался письмом от ГУР и покинул территорию Украины, – не произойдет. Однако обращают внимание, что кое-что общее у Трубицына и Микитася есть. Оба в свое время тесно общались с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым.

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