Апелляционная палата ВАКС оставила экс-нардепа Микитася под стражей. Однако коллегия судей значительно уменьшила размер альтернативного залога.

Ранее Предлагал 22 миллиона евро за строительство метро в Днепре: задержали экс-нардепа Микитася

На сколько снизили размер залога Микитасю

ВАКС рассмотрел апелляцию Микитася 1 ноября. Бывший нардеп был оставлен в СИЗО, однако ему снизили размер альтернативного залога до 100 миллионов гривен.

Заметим, что ранее судья Виталий Дубас определил залог в 260 миллионов гривен.

Адвокаты Микитася заявляли, что у него нет таких денег

Сам Микитась участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Однако в зал суда пришла группа поддержки из инвесторов Укрстроя.

Защитники экс-нардепа заявляли, что у него, якобы, нет ни 10, ни даже 3 000 000 гривен.

Отметим, если Никита все же внесет залог, на него возложат ряд обязанностей. В частности, подозреваемый должен сдать загранпаспорт, а также не общаться со свидетелями по делу.

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Кратко об аресте экс-нардепа

Скандального экс-нардепа и бывшего главу государственной компании "Укрбуд" 18 октября задержали по подозрению в подкупе чиновника.

В частности, по данным следствия, Максим Микитась в октябре предлагал мэру Днепра взятку – 22 миллиона евро. Эти деньги должны были пойти на то, чтобы достроить метрополитен в Днепре вне конкурса.

Кстати, эту информацию 19 октября подтвердил и мэр Днепра Борис Филатов.

Сам Микитась возразил обвинения: "Я не предложил 1, 2 миллиона, 500 или 200 тысяч евро или долларов за подписание. Нет. Только создание совместного предприятия из общины. Все. И контроль со стороны общины".

20 октября экс-нардеп был арестован на 2 месяца. Впрочем, судья предусмотрел альтернативный залог – 260 миллионов гривен.

Кстати, это уже не первое подозрение Микитася. Подробнее читайте в нашем материале.

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