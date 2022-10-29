22 октября 2022 года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, а уже 24 октября Шевченковский районный суд Киева упрятал его в СИЗО.

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Через несколько часов до этого СБУ выложила в сеть фрагменты "прослушки" Богуслаева – те же, где он с пониманием относился к российским обстрелам ракетами "Искандер" собственного предприятия.

Выбранные фрагменты прослушивания Богуслаева – смотрите видео:

Данные прослушки Богуслаева безусловно доказывают, что он – российский агент в украинской оборонке. Впрочем, он этого особо никогда не скрывал, более того, неоднократно это подтверждал – как скандальными заявлениями, так и не менее скандальными поступками. "Мотор Сич", не сильно прячась, продолжила плодотворное сотрудничество с Россией и ее оборонпромом и после 2014 года.

Богуслаев умел находить общий язык с несколькими поколениями украинской власти:

Детали этого сотрудничества рассказывает агентство OSINT-расследований Molfar, которому удалось найти прямые доказательства сотрудничества Богуслаева с врагами Украины.

Россия как указатель

Для "Мотор Сич" Россия всегда была самым приоритетным партнером – завод поставлял туда двигатели для крылатых ракет и авиационные двигатели. Им она и осталась и после 2014 года. Предприятие продолжило поставлять оптовые партии украинских авиадвигателей в Россию, но уже незаконно через другие страны: Кубу, Литву, с помощью Китая.

Россияне же эти двигатели использовали для ударных вертолетов. В частности, КА-52, ставшие едва ли не последней надеждой оккупантов на поле боя (Россия, в частности, использует их на юге Украины, как заменитель артиллерии и штурмовой авиации).



На этом российском вертолете может стоять украинский двигатель / фото – Минобороны РФ

Не менее 28% акций АО "Мотор Сич", начиная с 2009 года, принадлежало компаниям из России, в том числе "Оборонпром". И пока Россия не погрязла в санкциях из-за незаконной аннексии Крыма и Донбасса, она была основным партнером "Мотор Сичи", в том числе для госпредприятия "Вертолеты России". В то же время Китай (Avicopter) и Россия в лице корпорации "Вертолеты России" разрабатывали проекты тяжелых вертолетов для КНР.

В 2015 году сотрудничество с Китаем вышло в новую плоскость. КНР приобрела украинские технологии и с помощью специалистов "Мотор Сич" начала строить копию украинского завода в городе Чунцин. Финансировали строительство государственная компания Skyrizon (через виргинский оффшор) и правительство КНР. Завод заработал уже в 2018 году и занимался сборкой двигателей ТВС-117ВМА-СБМ1В.

Близнец "Мотор Сичи" в Чунцине / Molfar

Изюминку этой схеме придавало наличие "посредника" – России. В 2019 году Богуслаев продал долю акций компании якобы китайцам, а на самом деле компаниям, связанным с российскими бенефициарами (в частности, братьями Ротенбергами).

Украинские специалисты в Чунцине, 2018 год / Скриншот

Лоббистом соглашения был тогдашний топ-чиновник – вице-премьер Степан Кубив. Именно он вбросил в информационное пространство заявление о том, что китайская сторона вроде бы инвестировала 250 миллионов долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи". Впоследствии, во время парламентских слушаний по поводу национализации "Мотор Сичи" в марте 2021 года Богуслаев собственноручно это заявление опровергнет.

Богуслаев о китайских инвестициях: видео Игоря Соловья

Who is mister Смирнов?

Куратором производства стал некий Андрей Смирнов – представитель ООО "Нирит-Синвей Телеком Технолоджи". Эту ООО создали по инициативе Китая и России в 2012 году. И ее акционером является компания Xinwei Group. А "Xinwei" – акционер Skyrizon, у которой 10% акции "Мотор Сичи".

Инфографика – Molfar

Итак, ООО НСТТ – это российское подразделение Xinwei, владеющее 10% акций "Мотор Сич".

Смирнов Андрей Валентинович с 2014 года – президент и председатель Совета директоров российско-китайской телеком-компании ООО НСТТ.

Господин Смирнов / Molfar

По данным издания "Зеркало недели", один из руководителей этого ООО – бывший сотрудник российских спецслужб (возможно, говорится именно о Смирнове).

На это указывает тот факт, что с 1982 по 2009 год строил военную карьеру и службу в ФСБ, стал ветераном "Альфы". Интересно, что учился Смирнов в Полтавском военном училище.

В дальнейшем карьерная лестница Смирнова завела в ОАО "Транснефть сервис", где он работал заместителем гендиректора с 2009 по 2014 годы. Сын Андрея Смирнова, Матвей – заместитель директора по развитию бизнеса ООО НСТТ. Можно сказать, что это бизнес "семейный".

Важно СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией

В 2011 году президент и председатель правления Xinwei (Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd) миллиардер Ван Цзин посещал Россию и встречался с руководством АО "Нитрит", Олегом Шориным, чтобы обсудить создание ООО НСТТ. Китайскую делегацию пригласила партия "Единая Россия" и Минсвязи РФ.



Ван Цзин – глава правления Xinwei



Ван Цзин на переговорах в России



Ван Цзин и Богуслаев

В следующем году Ван Цзин снова участвовал в переговорах с россиянами. В память об этом есть фото миллиардера с Владиславом Сурковым, тогда – заместителя премьер-министра России Путина.

Ван Цзин на переговорах с Сурковым в 2012 году / Фото – РосСМИ

Куба – один из каналов незаконных поставок

Одним из вариантов прикрытия незаконного бизнеса с государством-оккупантом была работа через Кубу (этот остров является давним союзником России).

Экспорт авиадвигателей на Кубу был организован вместе с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) в рамках поставок Ан-158 производства ДТ "Антонов" в 2013 – 2015 годах.

В рамках этого соглашения панамское юридическое лицо South American Aircraft Leasing (SAAL) покупает самолеты в том же ИФК, после чего сдает его в лизинг кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

Еще в 2007 году Богуслаев и гендиректор ИФК Александр Рубцов заключили контракт на 200 миллионов долларов на поставку 74 двигателей Д-436-148 и 37 вспомогательных силовых установок для самолетов Ан-148. Тогда они заявили, что сбор двигателей будет переведен из Киева в Воронеж.



Суммы контрактов в миллионах долларов, которые заключала "Мотор Сич" с российскими компаниями / Инфографика – Molfar

Российские компании, с которыми "Мотор Сич" сотрудничала больше всего (2014 – 2019 гг.) / Инфографика – Molfar

Обратите внимание! Соглашение по поставкам АН между SAAL и ИФК было заключено в 2012 году во время авиационной выставки в Фарнборо, в рамках контракта "Мотор Сич" должна была бы поставить в Панаму двигатели Д-436-148 для 15 самолетов АН-148 и АН-158, первые 6 для троих Ан-158 планировали установить в декабре 2012, далее – по 2 в месяц. В 2013 году было поставлено три Ан-158 на Кубу. В том же году, в декабре, ИФК получает кредит на 50 миллионов долларов у российского ОАО "Промсвязьбанк", чтобы покрыть расходы, связанные с авансовыми платежами по ГП "Антонов" за 3 АН-158.

Сентябрь 2013 года. "Мотор Сич" и "Антонов" подписали контракт с компанией "Кубинская Авиация" на модификацию кубинского парка Ан-2 двигателями МС-14. "Мотор Сич" будет поставщиком двигателей и их компонентов, ОАО "Аэросила" – воздушных винтов АВ-17.

После 2014 года АО "Мотор Сич" развернуло экспорт через компании-прокладки / Инфографика – Molfar

В 2017 году, по словам коммерческого директора Cubana de Aviacion, Yoanka Acost, произошли массовые отмены и задержки рейсов, выполняемых на самолетах Ан-158. Acost заявила, что причина в техническом состоянии самолетов, а также в несвоевременных поставках запасных компонентов из-за войны России с Украиной. Также было выявлено повышение рабочей температуры двигателей Д-436. И уже в мае 2018 года кубинские власти приостановили эксплуатацию всех Ан-158 компании Cubana de Aviacion. Из-за отсутствия компонентов на март 2018 года в ангарах "Антонова" осталось 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.

Долгий путь к аресту

Украинские спецслужбы заинтересовались махинациями Богуслаева еще в 2017 году. Дело было под личным контролем тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко. В сентябре 2017 года суд арестовал контрольный пакет 56% акций "Мотор Сичи", ценные бумаги хранились на счетах неожиданного посредника сделки – фирмы Томаша Фиалы Dragon Capital. Тогда же стало известно, что за оффшорами стоят китайские бизнесмены.

1 марта 2018 года на заседании СНБО было принято решение о национализации "Мотор Сичи", президент Порошенко поручил контроль за его исполнением секретарю Совбеза Турчинову, однако дальше началась избирательная кампания и всем как-то стало не до Богуслаева и его измены. Тогда решения СНБО выполнены не были.

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В июле 2019 года вышло резонансное расследование "Бигус-Инфо", доказывающее факт сотрудничества "Мотор Сичи" с оккупантами.

"Мотор Сич" и ее "дочки" обслуживали специальный летный отряд "Россия", занимающийся перевозкой всех топ-чиновников страны-агрессора, а также руководителей спецслужб и армии оккупантов. С 2015 по 2017 год связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказов на 3,5 миллиона долларов.

Также журналисты узнали про фирму "ВК-МС", название которой расшифровывается как "Владимир Климов – Мотор Сич". Создали эту компанию одноименные заводы из России и Украины для сборки "российских двигателей" из украинских деталей. Производство россиянами "собственных" компонентов для вертолетов не прекратилось и после 2014 года.

"Мотор Сич" работает на российскую оборонку и финансирует "ДНР": смотрите расследование

Впоследствии итальянские СМИ написали, что сын Богуслаева Саша приобрел остров в Лигурийском море. После этого Богуслаева начало "штормить", а сотрудничество "Мотор Сичи" с КНР стало сходить на нет. Дошло до того, что в декабре Китай обратился в международный арбитраж с требованием к Украине компенсировать 3,5 миллиарда долларов.

На помощь Украине пришли американцы. В январе 2021 года США наложили санкции на китайскую компанию Skyrizon. Было признано, что инвестор "Мотор Сечи" представляет угрозу национальной безопасности США.

"Skyrizon" – китайская государственная компания – и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики,

– заявил министр торговли США Уилбур Росс о санкциях в отношении китайского инвестора.

Также 28 января 2021 года президент Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов украинского предприятия в лице гражданина Поднебесной Ван Цзина. В ответ инвесторы попытались осуществить рейдерский захват стратегического украинского предприятия, однако десант из шести нардепов из "Слуги Народа", 50 полицейских, 200 бойцов Нацгвардии и представителей гражданского общества этому помешали.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение, которое должны были сделать еще 3 года назад, то есть национализировать "Мотор Сич". 23 марта 2021 года президент ввел его в действие, впоследствии суд арестовал 100% акций предприятия.

Впрочем, и это решение исполнено не было. Дело отложили с формулировкой – до лучших времен, как и законопроект о национализации предприятия. Летом 2021 года вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что речь о национализации уже не идет, а лишь об установлении контроля государства над "Мотор Сичью".

Контроль оказался странным. Богуслаев сохранил свое влияние, остался на предприятии даже после начала вторжения, не прекратил отношений с врагом и спокойно себе "решал вопрос" с Россией. Более того, после его ареста так называемый "трудовой коллектив" завода на своем сайте публикует обращение, где выражает свое волнение, потому что, видите ли, Богуслаев "талантливый руководитель, человек, бесконечно преданный Украине".

Что известно о задержании Богуслаева – смотрите видео: