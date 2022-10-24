22 октября СБУ вручила подозрение и задержала Богуслаева. Вероятно, он поставлял России двигатели в ударные вертолеты. Кроме этого, в биографии президента "Мотор Сич" можно обнаружить немало темных пятен. Кто такой Вячеслав Богуслаев – читайте дальше в материале 24 канала.

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Богуслаеву 83 года. Это один из самых богатых украинцев, поскольку его состояние оценивается в 152 миллиона долларов.

В течение длительного времени Богуслаев являлся основным бенефициаром компании "Мотор Сич". В последние годы он не владел контрольным пакетом акций, однако являлся почетным президентом компании. Этот пост Богуслаев занимал с 2013 года, а до этого был гендиректором.

Что такое "Мотор Сич"? Это стратегически важное для Украины предприятие, которое производит авиационные двигатели, газотурбинные агрегаты, лопасти для вертолетов, двигатели для самолетов и крылатых ракет. Двигателями из "Мотор Сич" оснащены разведывательные и боевые дроны турецкой компании Bayraktar.

Бывший регионал

Богуслаев тоже строил и политическую карьеру. Его четыре раза избирали депутатом Верховной Рады от Партии регионов. Чиновник всегда имел пророссийскую позицию и никогда этого не скрывал. Во время Революции Достоинства, 16 января 2014 года, Богуслаев поддержал так называемые диктаторские законы, которые существенно ограничивали права граждан.