Так, 22 жовтня СБУ вручила підозру та затримала Богуслаєва. Ймовірно, він постачав Росії двигуни до ударних вертольотів. Крім цього, в біографії президента "Мотор Січі" можна знайти чимало темних плям. Хто такий В'ячеслав Богуслаєв – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Богуслаєву 83 роки. Це один з найбагатших українців, оскільки його статки оцінюють у 152 мільйони доларів.

Протягом тривалого часу Богуслаєв був основним бенефіціаром компанії "Мотор Січ". Останніми роками він не володів контрольним пакетом акцій, однак був почесним президентом компанії. Цю посаду Богуслаєв обіймав з 2013 року, а перед тим був гендиректором.

Що таке "Мотор Січ"? Це стратегічно важливе для України підприємство, яке виробляє авіаційні двигуни, газотурбінні агрегати, лопаті для гелікоптерів, двигуни для літаків та крилатих ракет. Двигунами з "Мотор Січі" устатковані розвідувальні та бойові дрони турецької компанії Bayraktar тощо.

Колишній регіонал

Богуслаєв також будував і політичну кар'єру. Його 4 рази обирали депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Чиновник завжди мав проросійську позицію та ніколи цього не приховував. Під час Революції Гідності, 16 січня 2014 року, Богуслаєв підтримав так звані диктаторські закони, що суттєво обмежували права громадян.