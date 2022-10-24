Так, 22 жовтня СБУ вручила підозру та затримала Богуслаєва. Ймовірно, він постачав Росії двигуни до ударних вертольотів. Крім цього, в біографії президента "Мотор Січі" можна знайти чимало темних плям. Хто такий В'ячеслав Богуслаєв – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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Богуслаєву 83 роки. Це один з найбагатших українців, оскільки його статки оцінюють у 152 мільйони доларів.
Протягом тривалого часу Богуслаєв був основним бенефіціаром компанії "Мотор Січ". Останніми роками він не володів контрольним пакетом акцій, однак був почесним президентом компанії. Цю посаду Богуслаєв обіймав з 2013 року, а перед тим був гендиректором.
Що таке "Мотор Січ"?Це стратегічно важливе для України підприємство, яке виробляє авіаційні двигуни, газотурбінні агрегати, лопаті для гелікоптерів, двигуни для літаків та крилатих ракет. Двигунами з "Мотор Січі" устатковані розвідувальні та бойові дрони турецької компанії Bayraktar тощо.
Колишній регіонал
Богуслаєв також будував і політичну кар'єру. Його 4 рази обирали депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Чиновник завжди мав проросійську позицію та ніколи цього не приховував. Під час Революції Гідності, 16 січня 2014 року, Богуслаєв підтримав так звані диктаторські закони, що суттєво обмежували права громадян.
Богуслаєву закидали постачання високотехнологічної продукції до Росії під час війни на Донбасі. Припускали навіть, що він може контактувати з російськими спецслужбами. Йому також закидали блокування розвитку української літакобудівної галузі та саботаж голосування за відповідні закони.
Зауважимо, що посадовець був членом комітету парламенту з питань національної безпеки та оборони, мав доступ до державної таємниці.
Російське громадянство
Журналісти-розслідувачі "Схеми" оприлюднили витяг із системи "Роспаспорт". Там зазначено, що Богуслаєв 15 жовтня 2000 року подав заяву про отримання російського паспорта. Отримав документ він вже за 3 дні. Ба більше, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії, тобто платить податки державі-агресорці.
До речі, адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт. Щоправда, стверджував, нібито контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дозволила держава.
Справа Богуслаєва: що відомо
- СБУ повідомила про затримання Богуслаєва 22 жовтня. Крім того, затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Їм оголосили підозру за двома статтями. Зокрема, у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
- Богуслава підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Українське підприємство постачало запчастини до гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець", які використовували у війні проти України.
Докази про співпрацю з ворогом
СБУ опублікувала уривки телефонних розмов, де Богуслаєв розповідав, що "він з Україною не за одне". Він прокоментував падіння російської ракети на територію заводу "Мотор Січ", заявивши, що ставиться до цього з розумінням.
Ба більше, на третій місяць повномасштабної війни, у травні, чиновник розповідав, що десятками відправляє двигуни для російських гелікоптерів.
24 жовтня суд обрав Богуслаєву запобіжний захід. Протягом наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Детальніше – що відомо про затримання Богуслаєва: відео