Так, Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ".

До теми Богуслаєв на черзі: суд арештував начальника департаменту "Мотор Січі" Дзюбу

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора,

– мовиться у повідомленні.

Адвокат Богуслаєва каже, що ще не знає, чи подаватиме апеляцію. Він визначиться, коли обговорить це із клієнтом, тобто з президентом "Мотор Січі", повідомляють "Грати".

Дзюба – теж під вартою

Аналогічний запобіжний захід обрали для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Фігурантів підозрюють:

у колабораційній діяльності;

у пособництві державі-агресорці.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про справу Богуслаєва

22 жовтня СБУ повідомила, що вручила підозру та затримала Богуслаєва. Ймовірно, він постачав Росії двигуни до ударних вертольотів.

Пізніше Служба Безпеки опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією. Виявилось, що чоловік навіть виправдовував удар по "Мотор Січі".

Зокрема, опублікували аудіозаписи телефонних розмов посадовця, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

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