Так, Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ".

До теми Богуслаєв на черзі: суд арештував начальника департаменту "Мотор Січі" Дзюбу

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора,
– мовиться у повідомленні.

Адвокат Богуслаєва каже, що ще не знає, чи подаватиме апеляцію. Він визначиться, коли обговорить це із клієнтом, тобто з президентом "Мотор Січі", повідомляють "Грати".

Дзюба – теж під вартою

Аналогічний запобіжний захід обрали для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Фігурантів підозрюють:

  • у колабораційній діяльності;
  • у пособництві державі-агресорці.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про справу Богуслаєва

Дивіться більше – що відомо про затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: відео