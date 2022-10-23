Деталі затримання підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва розповів Журналіст Андрій Цаплієнко. Однак затримали не лише ексвласника "Мотор Січі".

Важливо Ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді

Запчастини Росії постачали через 3 країни

За словами Цаплієнка, Богуслаєва підозрюють в організації незаконної схеми передачі росіянам деталей до військової авіації, якою зараз атакують Україну. Схема постачання була налагоджена через 3 країни, про які має згодом повідомити СБУ. Однак Цаплієнко зазначив, що мовиться про країни Європи, Близького Сходу та Азії.

Крім того, за слова журналіста, разом з Богуслаєвим затримали і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ".

Також відомо, що Богуслаєв відмовився відчиняти двері правоохоронцям, тому їм довелося робити це самотужки. Після проведених обшуків ексвласника "Мотор Січі" під конвоєм повезли із Запоріжжя до Києва.

Крім того, оточення підозрюваного не відповідає на телефонні дзвінки.

Що відомо про затримання Богуслаєва

Увечері 22 жовтня джерела 24 каналу в СБУ повідомили про затримання ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді. Цікаво, що Богуслаєв має звання Героя України. Двічі проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

Крім надання деталей для військової авіації, Богуслаєва підозрюють у роботі на російські спецслужби. Відповідно до чинного законодавства, Богуслаєву може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та державну зраду.

Важлива деталь

Цікаво, що ще у 2019 році журналісти Bihus.info викрили факт співпраці менеджерів Богуслаєва з Росією. "Мотор Січ" та її дочірні компанії отримували замовлення на обслуговування спеціального льотного загону "Росія", який займається перевезенням всіх топ-чиновників країни-агресора, а також керівників спецслужб та російської армії.

З 2015 по 2017 роки пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.

Коли ж Україна заборонила експорт деталей до Росії виробництво росіянами "власних" комплектуючих для вертольотів не припинилось. У 2017 році в сертифікаті авіаційного регістру Росії вказувалось, що двигун ТВ3-117ВМ, який ставлять на багатоцільові Мі-8, виконаний спільно з "Мотор Січ".

Крім того, чималий скандал довкола "Мотор Січі" виник через угоду з китайською компанією. У грудні 2019 року стало відомо, що акції АТ "Мотор Січ" купили компанії з Китаю, зокрема – Skyrizon.

У січні 2020 США запровадили санкції проти Skyrizon через загрозу національній безпеці країни. Тоді ж президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Skyrizon, а в березні РНБО вирішила повернути "Мотор Січ" у державну власність. Через це китайська сторона звернулася до Гааги з позовом про компенсацію за зірвану угоду. Від України вимагали 4,6 мільярда доларів.

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