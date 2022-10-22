Про це повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела в СБУ. Зараз Богуслаєва під конвоєм везуть до Києва.

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Богуслаєва підозрюють у роботі на Росію

В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.

Крім того, Богуслаєва також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

У помешканні Богуслаєва провели обшуки, після чого його затримали. Однак бізнесмен та екснардеп не захотів відчиняти двері правоохоронцям, через що їх довелося виламувати.

Відповідно до чинного законодавства, Богуслаєву може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та державну зраду.

Слідчі дії станом на 23:00 тривають. Уранці в СБУ обіцяють надати офіційний коментар з приводу затримання Богуслаєва.

Що відомо про Богуслаєва та скандал з "Мотор Січ"

В'ячеслав Богуслаєв тричі проходив до Верховної Ради, двічі від "Партії Регіонів". Після перемоги Революції Гідності колишній регіонал обрався втретє й влився до фракції "Воля народу". Також він балотувався на виборах до парламенту у 2019 році на мажоритарному окрузі, але програв.

Наприкінці існування СРСР очолив стратегічне підприємство, яке у 1991 році отримало назву "Мотор Січ". Підприємство займається розробкою та виробництвом авіаційних та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів.

У грудні 2019 року стало відомо, що акції АТ "Мотор Січ" купили компанії з Китаю, зокрема – Skyrizon.

У січні 2020 США запровадили санкції проти Skyrizon через загрозу національній безпеці країни. Тоді ж президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Skyrizon, а в березні РНБО вирішила повернути "Мотор Січ" у державну власність.

Через це китайці подали позов до Гааги проти України на 4,6 мільярда доларів, вимагаючи саме такої компенсації за зірвану угоду про купівлю акцій української компанії.

Ще у 2019 році журналісти Bihus.info викрили факт співпраці менеджерів Богуслаєва з Росією. "Мотор Січ" та її "дочки" отримували підряди на обслуговування спеціального льотного загону "Росія", який займається перевезенням всіх топ-чиновників країни-агресора, а також керівників спецслужб і армії окупантів. З 2015 по 2017 роки пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.

Коли ж Україна заборонила експортувати деталі з нашої країни до країни-агресорки, виробництво росіянами "власних" комплектуючих для вертольотів не припинилось. У 2017 році в сертифікаті авіаційного регістру РФ вказувалось, що двигун ТВ3-117ВМ, який ставлять на багатоцільові Мі-8, виконаний спільно з "Мотор Січ".

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