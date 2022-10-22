Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в СБУ. Сейчас Богуслаева под конвоем везут в Киев.

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Богуслаева подозревают в работе на Россию

Вячеслава Богуслаева подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину.

Кроме того, Богуслаева подозревают в работе на российские спецслужбы.

В доме Богуслаева провели обыски, после чего его задержали. Однако бизнесмен и экс-нардеп не захотел открывать дверь стражам порядка, из-за чего их пришлось выламывать.

Согласно действующему законодательству, Богуслаеву может угрожать пожизненное заключение за коллаборационизм и государственную измену.

Следственные действия по состоянию на 23:00 продолжаются. Утром в СБУ обещают предоставить официальный комментарий по поводу задержания Богуслаева.

Что известно о Богуслаеве и скандале с "Мотор Сич"

Вячеслав Богуслаев трижды проходил в Верховную Раду, дважды от "Партии Регионов". После победы Революции Достоинства бывший регионал избрался в третий раз и влился во фракцию "Воля народа". Также он баллотировался на выборах в парламент в 2019 году на мажоритарном округе, но проиграл.

В конце существования СССР возглавил стратегическое предприятие, которое в 1991 году получило название "Мотор Сич". Предприятие занимается разработкой и производством авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

В декабре 2019 года стало известно, что акции АО "Мотор Сич" купили компании из Китая, в том числе – Skyrizon.

В январе 2020 года США ввели санкции против Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности страны. Тогда же президент Владимир Зеленский по решению СНБО также применил ограничительные меры к Skyrizon, а в марте СНБО решило вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность.

Из-за этого китайцы подали иск в Гаагу против Украины на 4,6 миллиарда долларов, требуя именно такой компенсации за сорванное соглашение о покупке акций украинской компании.

Еще в 2019 году журналисты Bihus.info разоблачили факт сотрудничества менеджеров Богуслаева с Россией. "Мотор Сич" и ее "дочки" получали подряды на обслуживание специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозкой всех топ-чиновников страны-агрессора, а также руководителей спецслужб и армии оккупантов. С 2015 по 2017 годы связана с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказы на 3,5 миллиона долларов.

Когда же Украина запретила экспортировать детали из нашей страны в страну-агрессор, производство россиянами "собственных" комплектующих для вертолетов не прекратилось. В 2017 году в сертификате авиационного регистра РФ указывалось, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".

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