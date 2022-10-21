Сенкевич отметил, что информация о том, что чиновник горсовета оказался коллаборантом, всколыхнула общественность. Потому мэр решил рассказать детали задержания предателя.

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Мэр рассказал о задержании должностного лица Николаевского горсовета

Сенкевич рассказал, что утром 21 октября он получил информацию от СБУ о том, что директор одного из коммунальных предприятий Николаева сотрудничает с российскими оккупантами.

Я лично захотел присутствовать во время этого задержания, чтобы посмотреть этому подонку в глаза,

– отметил городской глава.

После этого Сенкевич вместе с сотрудниками СБУ прибыли на совещание, где присутствовал чиновник-коллаборант.

"Сразу скажу, что это было не в городском совете и не в моем кабинете, как пишут некоторые СМИ, потому что у меня с начала войны нет своего кабинета. Мы не находимся и не работаем в городском совете", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что СБУ задержала и объявила коллаборанту о подозрении. В свою очередь, мэр во время совещания заявил, что так будет со всеми, кто посмеет предать Украину.

"Конечно, еще будет суд и сам суд вынесет приговор. Но я считаю, что за сотрудничество с оккупантами должна быть самая высокая мера наказания. Потому что за такое сотрудничество мы платим очень высокую цену – жизнями ни в чем не повинных николаевцев", – добавил Сенкевич.

Мэр поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу.

"И пусть те крысы знают, что мы найдем каждого. Слава Украине!", – подытожил мэр Николаева.

Смотрите обращение Александра Сенкевича:

Кратко о задержании коллаборанта

В СБУ рассказали, что задержан начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Одной из задач предателя была организация мощной агентурной группы российских спецслужб. Следователи установили, что:

Злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры.

Также он передавал оккупантам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

Информировал захватчиков о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

Кроме этого, чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще 4 человека с прокремлевскими взглядами. Их действия координировал представитель российских спецслужб, находящийся во временно оккупированном Херсоне.

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