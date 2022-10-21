Им оказался директор одного из коммунальных предприятий. Мужчину поймали во время совещания и объявили о подозрении в государственной измене.
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Что известно о чиновнике-предателе
В Офисе генпрокурора рассказали, что правоохранителям удалось разоблачить и задержать директора коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Чиновник "сливал" врагам данные об украинских военнослужащих ВСУ, СБУ, представителях Нацполиции и областной прокуратуры.
СБУ задержала российского агента / Фото СБУ
Кроме того, предатель делился с оккупантами списками погибших украинских военных. Также он собирал информацию о местонахождении и перемещении войск ВСУ.
СБУ задержала предателя-чиновника прямо на совещании: смотрите видео
В то же время, задачей чиновника-предателя было также информирование захватчиков о том, как и где работают критические объекты инфраструктуры Николаевщины. Чиновник присутствовал на обсуждении "закрытых вопросов" и рассказывал все, что узнавал, агрессору.
Чиновник пробовал завербовать 4 своих коллег, у которых тоже были прокремлевские взгляды. СБУ узнала, что их деятельность координировал представитель российских спецслужб, который находится сейчас во временно оккупированном Херсоне.
Чиновник из Николаева "сливал" врагу информацию / Фото СБУ
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Коллаборант из Донбасса выводил оккупантов лесными тропами
СБУ поймала очередного предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Донецкой области. Мужчина передавал данные о местных проукраинских активистах врагу.
Кроме того, коллаборант помогал оккупантам прятаться от Вооруженных Сил Украины. Он выводил захватчиков лесными тропами из населенных пунктов и помогал им бежать во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области.
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