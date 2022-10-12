По данным следствия, предатель проживает в аннексированном Крыму. Информацию для оккупантов ему помогала собирать уже задержанная киевлянка.

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Что известно о предателе

В СБУ говорят, что российский агент – уроженец столицы. Мужчине 56 лет.

С 2017 года предатель проживает в Крыму. В Офисе генпрокурора сообщили, что мужчина начал сотрудничать с представителями российских спецслужб в марте 2022 года.

Его задачей было собирать и передавать врагу данные о блокпостах терробороны, дислокации украинских войск, месторасположении объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов Киева и области. Предателю помогала приспешница из Киева.

Женщина собирала информацию и передавала её российскому агенту через мобильные приложения. Благодаря этому россияне корректировали свои удары по столице.

Мужчине объявили подозрение в госизмене заочно, а киевлянку-коллаборантку задержали. Им обоим светит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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Винницкий митрополит Ионафан работал на Россию: предателя разоблачила СБУ

Руководитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области оправдывал развязанную Россией войну против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оказалось, что священнослужитель публиковал в интернете материалы, разжигавшие межконфессиональную рознь среди верующих. Во время обыска правоохранители обнаружили печатные материалы пророссийского содержания, пропагандистскую литературу и другие доказательства, которые уже направили на экспертизу.

Пророссийский митрополит пытался опровергнуть все обвинения. Сейчас в СБУ готовятся сообщить предателю о подозрении.

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