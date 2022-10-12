За даними слідства, зрадник проживає в анексованому Криму. Інформацію для окупантів йому допомагала збирати киянка, яку вже затримали.

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Що відомо про зрадника

У СБУ кажуть, що російський агент – уродженець столиці. Чоловіку 56 років.

З 2017 року зрадник проживає в Криму. В Офісі генпрокурора повідомили, що чоловік почав співпрацювати з представниками російських спецслужб у березні 2022 року.

Його завданням було збирати й передавати ворогу дані про блокпости тероборони, дислокацію українських військ, місце розташування об’єктів критичної інфраструктури, цивільних і військових об’єктів Києва та області. Зраднику допомагала поплічниця з Києва.

Жінка збирала інформацію та передавала їх російському агенту через мобільні додатки. Завдяки цьому росіяни коригували свої удари по столиці.

Чоловіку оголосили підозру у держзраді заочно, а киянку-колаборантку затримали. Їм обом світить позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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Вінницький митрополит Іонафан працював на Росію: зрадника викрила СБУ

Керівник однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині виправдовував розв'язану Росією війну проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Виявилося, що священнослужитель публікував в інтернеті матеріали, що розпалювали міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Під час обшуку правоохоронці знайшли друковані матеріали проросійського змісту, пропагандистську літературу та інші докази, які вже направили на експертизу.

Проросійський митрополит намагався спростувати всі звинувачення. Зараз у СБУ готуються повідомити зраднику про підозру.

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