За його словами, це підтверджують учорашні обшуки СБУ на Вінниччині у митрополита Іонафана, який звинувачується у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці російської агресії.

До теми СБУ проводить обшуки у проросійського вінницького митрополита Іонафана

"Нарешті СБУ взялася за московських попів. Гадаю, що тут збіглися два фактори. По-перше, в країні війна, надалі зволікати неможливо, адже російські агенти в українських храмах щодня розповсюджують тези російської пропаганди. По-друге, з приходом на посаду голови СБУ Василя Малюка служба нарешті почала давити агентів ФСБ в рясі", – зазначає експерт.

Як повідомляє Загородній, серед священників Московського патріархату досі залишилися низка агентів російських спецслужб, які мають офіцерські погони КДБ.

Всі 30 років незалежності вони розповідали українським парафіянам про "русскій мір", а сьогодні – виправдовують вторгнення Росії. А деякі з священників УПЦ МП сиділи на церемонії у Кремлі, коли Путін у вересні підписував документи про анексію частини Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, – написав Загородній.

За словами експерта, такі дії СБУ є початком чистки російської агентурної мережі серед священників.

"Обшуки у московського попа – досить потужний сигнал суспільству про те, як спецслужба буде надалі себе поводити у церковному питанні. Є надія, що СБУ нарешті вичистить російську агентуру в рясах", – підкреслив Загородній.

Що знайшли під час обшуків у митрополита Іонафана / Фото СБУ

Також він запропонував у разі затримання проросійських священників обміняти їх на "азовців" чи інших військовополонених. Крім того, експерт вважає цілком реальною заборону УПЦ МП на рівні держави.

"Якщо СБУ змогла зібрати матеріали для заборони ОПЗЖ та партії Шарія, значить можна вже працювати й над повною забороною московської церкви в Україні", – зазначив Тарас Загородній.

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