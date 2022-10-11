Новину повідомила пресслужба СБУ, інформує 24 канал. Обшук відбувається у межах кримінального провадження, яке відкрили за статтею 161 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, та за іншими ознаками.

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Деталі обіцяють повідомити згодом. У миру митрополит Іонафан відомий як Анатолій Єлецьких.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, у поле зору СБ Єлецьких потрапив через публікацію матеріалів, у яких закликав до міжконфесійної ворожнечі.

Що відомо про Єлецьких

Анатолій Єлецьких народився у Росії – у Воронезькій області. Дитинство провів у Мурманській області. В Україну переїхав разом з родиною у віці 11 років.

Іонафан – проросійський митрополит. Він активно підтримував патріарха Кіріла й "прославився" своїми одіозними заявами. Зокрема, ще у 2019 році він бідкався через нібито "складну релігійну ситуацію у зв'язку з створенням ПЦУ". А згодом заявив, що "канонічною" є начебто тільки церква московського патріархату.

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