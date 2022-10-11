Серед диверсантів затримали їхнього командира. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Що відомо про затримання диверсантів
Як стало відомо, спочатку спецпризначенці провели аеророзвідку та встановили бази "вагнерівців" на Харківщині. Після цього ворога оточили і штурмували з кількох сторін.
Зазначається, що диверсанти були озброєні автоматами і гранатами. Одного "вагнерівця" ліквідували, ще 4 – взяли у полон. Серед них – командир диверсантів, який передав СБУ важливу розвідувальну інформацію, зокрема, про влаштовані окупантами катівні українців.
Додамо лише одне: всі, хто прийшов на нашу землю з ворожими намірами, будуть знищені! Ми працюємо до повної Перемоги! Слава Україні!
– наголосили у відомстві.
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