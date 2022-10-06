Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Білорусь-найманець прийшов на війну в Україну

Як виявилось, 22-річний білорус сам вийшов на російську приватну військову компанію у липні цього року. Йому запропонували приїхати у Росію і вже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК "Редут" на посаді кулеметника.

21 липня найманець прибув до міста Ізюм, що на Харківщині, де отримав зброю та почав воювати.

У серпні його передислокували до Сватового Луганської області, а потім до села Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план Росії щодо захоплення території України.

Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця вдалося припинити і 19 вересня він потрапив у полон.

Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за статтею про найманство. Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі,

– зазначили в СБУ.



Білорусь нині поранений і перебуває в полоні / фото СБУ

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