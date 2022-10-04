Пресслужба прокуратури АР Крим та Севастополя розповіла деталі. Підозрюваний – активний учасник подій, які призвели до окупації Криму.

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Катування українців в Криму: підозрюється колишній ватажок незаконного збройного формування "ДНР", який також причетний до окупації півострова,

– мовиться у повідомленні.

Після окупації Криму підозрюваний став одним з ватажків бойовиків на тимчасово окупованій Донеччині. У прокуратурі розповіли, що дії чоловіка кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни, а також – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

СБУ повідомила про підозру киянці

СБУ у серпні встановила, що 35-річна киянка здавала співробітнику фсб Росії місця дислокації українських військових. Через закритий телеграм-канал жінка поширювала фото та відео з координатами розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури української столиці.

Жінці повідомили про підозру. Мовиться про несанкціоноване поширення інформації щодо розташування об'єктів ЗСУ в умовах воєнного стану.

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