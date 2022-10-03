У Меджлісі публікують попередні дані, за якими з окупованого півострова виїхали близько 10 тисяч наших громадян. Частина їде далі в Росію, а частина – за кордон.

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Колаборанти переслідують людей

При цьому проросійські активісти переслідують українців у Криму, які рятуються від злочинної мобілізації. Інформацію про таких людей передають так званим "правоохоронцям", які ускладнюють процес виїзду з окупації.

Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина

– кримські татари.

Так, лише за перші 3 дні лише кримським татарам роздали понад 1500 незаконних повісток.

Що відомо про мобілізацію в окупованому Криму:

Російська окупаційна адміністрація визначила мобілізаційний ресурс Криму цифрою в 60 тисяч осіб. Щоправда, прихована мобілізація там тривала і до 21 вересня. Відомо, що майже 160 військових уже загинули.

Найбільше повісток отримують представники нацменшин. Не оминуло це й етнічних мешканців тимчасово окупованого Криму – кримських татар.

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