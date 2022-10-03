У Меджлісі публікують попередні дані, за якими з окупованого півострова виїхали близько 10 тисяч наших громадян. Частина їде далі в Росію, а частина – за кордон.
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Колаборанти переслідують людей
При цьому проросійські активісти переслідують українців у Криму, які рятуються від злочинної мобілізації. Інформацію про таких людей передають так званим "правоохоронцям", які ускладнюють процес виїзду з окупації.
Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина
– кримські татари.
Так, лише за перші 3 дні лише кримським татарам роздали понад 1500 незаконних повісток.
Що відомо про мобілізацію в окупованому Криму:
Російська окупаційна адміністрація визначила мобілізаційний ресурс Криму цифрою в 60 тисяч осіб. Щоправда, прихована мобілізація там тривала і до 21 вересня. Відомо, що майже 160 військових уже загинули.
Найбільше повісток отримують представники нацменшин. Не оминуло це й етнічних мешканців тимчасово окупованого Криму – кримських татар.
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