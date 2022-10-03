Про це 24 каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, окупанти продовжують розносити повістки, щоб змусити людей прийти для звіряння документів та проходження медичного огляду.

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Тисячі кримських татар виїхали з Криму

Чубаров зазначив, що мешканці Криму зараз шоковані та відходять від першої хвилі примусової мобілізації.

Зараз тисячі мешканців Криму, здебільшого кримські татари, аби уникнути мобілізації, прямують через територію третіх країн до материкової частини України. І дуже критична ситуація складається зараз у Казахстані,

– розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Адже, пояснив він, більшість людей можуть в'їхати лише в Казахстан, зважаючи на ситуацію з документами. Там нині перебуває декілька тисяч молодих кримських татар, які не можуть далі потрапляти на материкову частину України, бо у них не виправлені документи.

Тому що їхні батьки через побоювання переслідувань з боку окупантів не їздили до Херсонської області після 2014 року, щоб ці юнаки отримали українські паспорти.

Хтось потрапив у Казахстан з російським внутрішнім паспортом, бо він був нав'язаний усім, хто живе в Криму, і з українським посвідченням про народження. Він далі не може рухатися – Казахстан не межує з Україною, тож треба через треті країни,

– заявив Чубаров.

Водночас, додав він, потрібно терміново вирішувати багато питань, пов'язаних зі складанням маршрутів та з домовленостями із країнами. Адже треба перевозити цих людей відповідно до певного режиму. А наша виконавча влада до цього ще не дійшла, хоч минув уже тиждень.

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Які проблеми з документами виникають

Чубаров розповів, що нібито російська окупаційна адміністрація визначила мобілізаційний ресурс Криму цифрою в 60 тисяч осіб.

Вони спробували роздати таку кількість повісток для того, щоб усіх цих людей взяти на більш-менш достовірний облік,

– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, до військкоматів прийшли до 20 тисяч, із яких вони наразі відібрали 5 тисяч. Водночас окупанти продовжують розносити повістки, щоб змусити людей прийти для звіряння документів, проходження медичного огляду. Бо, якщо людина не послухається, то їй загрожує адміністративне покарання.

Тому вони намагаються витягнути людину й одразу вручити їй мобілізаційне посвідчення, а там уже вона не може відмовлятися. Отже, Крим чекає друга – третя хвилі мобілізації по 20 тисяч. Це колосальне навантаження на його населення,

– наголосив Чубаров.

До того ж, зауважив він, кримчани усвідомлюють, що їх роблять співучасниками міжнародного злочину, який скоює Росія, намагаючись спрямувати проти власної української держави. Тому Крим зараз опинився у доволі скрутному становищі.

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