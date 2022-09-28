Про це під час брифінгу розповіла представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, повідомляє 24 канал. За її словами, приблизно 80 загиблих мобілізованих були українцями.

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159 мобілізованих у Криму вже загинули

За словами Ташевої, про 159 загиблих мобілізованих солдатів з Криму стало відомо після появи інформації про похорони на території півострова.

Загалом тенденція така, що про ці похорони невідомо на території півострова, але оця історія стала відома. Ми думаємо, що таких похоронів на території півострова є більше, тому наші громадяни там прекрасно розуміють величезні втрати, в тому числі для місцевого населення, яке проживає на території Кримського півострова,

– зауважила представниця президента у Криму.

Вона додала, що окупанти призивають абсолютно всіх громадян, зокрема росіян, які незаконно перебувають у Криму. Також відомо про щонайменше 1500 повісток, які роздали кримським татарам у:

6 – 7 районах Бахчисараю,

селі Строганівка під Сімферополем,

селі Зуя,

масивах Сарису,

місті Саки,

селах Азовське та Майське,

селах Добрівської долини.

"Це здебільшого населені пункти, де проживають компактно представники кримськотатарського корінного народу", – зазначила Ташева.

За різними підрахунками, у Криму проживають приблизно 250 тисяч кримських татар. Проте представники кримськотатарського народу говорять про щонайменше 350 тисяч осіб на території півострова.

"Звісно, що чоловіча частина населення, яка може призиватися, є набагато меншою. Тому відсоток кримських татар є великим. Ми не знаємо, яка кількість осіб на цей час вже мобілізована. Тому, що варто розрізняти роздачу повісток і особу, яка є мобілізованою", – додала представниця президента у Криму.

Тому представники держави, зокрема правозахисні організації, адвокати тощо, радять кримчанам, які отримали повістки, в жодному разі не з'являтися у військкомат.

"Велика частина людей з Кримського півострову виїжджає. Тому прямої кореляції особи мобілізованої й так званого плану, який уже виконали, за словами окупаційного голови Криму сєргєя аксьонова, і роздачі повісток немає", – зауважила Ташева.

Зверніть увагу! За словами правозахисниці, строковиків у Криму змушували підписувати контракти та відправляли на активні бойові дії. Серед них були й такі, які загинули на крейсері "Москва". Медиків з Криму також використовували в межах бойових дій. Їх відправляли на Схід України для надання допомоги російським військовим.

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