Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, окупанти на півострові влаштовують справжні облави.

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Російські військові обходять будинки і шукають, як вони кажуть, "дезертирів".

"Розгортається величезна трагедія"

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, зараз в окупованому Криму розгортається величезна трагедія.

Не всі в українському суспільстві розуміють масштаб трагедії. В окупованому росією Криму проживає не менше 500 тисяч етнічних українців та 300 тисяч кримських татар. Зараз їх хочуть змусити взяти в руки російську зброю і піти на брата, родича, проти своєї держави,

– наголосив Чубаров.

Він додав, що у самій росії теж є сотні тисяч етнічних українців. Навіть попри те, що вони – громадяни країни-агресорки і до певної міри зросійщені, їх також спрямовують проти колишніх земляків.

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Як світ може вплинути на росію

Чубаров нагадав, що Женевська конвенція забороняє країні-окупанту мобілізувати мешканців окупованих територій.

"Однак росія 24 лютого продемонструвала, що її не зупиняють жодні міжнародні акти", – додав він.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, аби зупинити злочинні дії росії, країни Заходу мають надавати якомога більше зброї Україні та запровадити жорсткіші санкції проти кремля.

Потрібно нарешті придушити цю тварюку, яка сказилася і вже не піддається лікуванню. Ім'я цієї "тварини" – російська федерація,

– сказав Чубаров.

Кримські татари намагаються уникнути мобілізації

Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, кримські татари дослухалися до заклику української влади. Вони намагаються уникнути примусової мобілізації та виїхати за кордон.

Однак на багатьох кордонах розгортаються людські трагедії. На російсько-грузинському та на кордонах деяких балтійських країн наших людей не пускають,

– розповів Чубаров.

За його словами, прикордонники можуть прискіпуватися до таких речей, як відсутність у дитини, народженій на окупованій території, свідоцтва про народження українського зразка.

Що має зробити українська влада

Чубаров закликав українську владу допомогти людям з окупованих територій.

Потрібно відкривати гуманітарні коридори та спростити процедуру перетину кордонів інших країн для наших людей з окупованих територій,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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