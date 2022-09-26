Тоді як загальна їхня кількість вимірюється десятками тисяч. Про це 24 каналу розповів представник президента України в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін.

До теми Окупанти запланували знищення кримських татар: Чубаров про російську мобілізацію в Криму

Більшість мобілізованих в Криму – татари

За його словами, окупаційна влада намагається знайти кримських татар, де це тільки можливо та вручити повістки саме їм. Це якраз підкреслює те, що в окупантів немає ніякої бази призовників й все відбувається у ручному режимі.

Ручний режим плюс загальні антитатарські настрої окупаційної каральної системи та репресії призвели до цього результату. Дійсно, за багатьма позиціями у різних місцевостях більшість осіб, які отримали злочинні повістки – це саме кримські татари,

– зазначив Бабін.

Заходи щодо мобілізації на окупованому півострові продовжуються. Однак система росіян "захлинулася" у кількості людей, яких має забезпечити ліжкомісцем та харчуванням, тому, ймовірно, можна очікувати, що загарбники на певний час призупинять мобілізацію в Криму.

Бабін розповів, як проходить мобілізація в Криму: дивіться відео

Скільки кримчан беруть участь у війні на боці росії

Бабін розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави на фронт відправилися вже 10 – 20 тисяч кримчан, враховуючи тих осіб, що служили у чорноморському флоті країни-агресорки, що базується в Криму. Водночас є близько сотні загиблих та тисячі поранених мешканців півострова.

Вони абсолютно вичерпали ресурс по Криму щодо охочих воювати, тому і проводять злочинну мобілізацію,

– зауважив він.

Бабін додав, що загалом абсолютна більшість кримських призовників нелояльні до російських загарбників. Для того, щоб убезпечити себе окупанти будуть розпорошувати мобілізованих кримчан між різними підрозділами війська країни-агресорки та використовувати їх, як "гарматне м'ясо".

В ОП відреагували на повістки для кримських татар

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував злочинні дії окупаційної влади півострова Крим у своєму твітері. За його словами, масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та справжня трагедія для всього народу.

"Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку москви", – наголосив Подоляк.