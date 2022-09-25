Представниця президента в Криму Таміла Ташева прокоментувала мобілізацію на території півострова. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

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Повістки кримським татарам

За словами Ташевої, у Криму лише за декілька днів видали 1,5 тисячі повісток кримським татарам. Це відбувається незаконно, бо окупанти приїжджають у населені пункти, де живе корінне населення, і просто на вулицях, на ринках роздають ці повістки.

Про часткову мобілізацію не йде мова, тому що вони не питають – чи стояв ти на якомусь обліку, чи в тебе були якісь хвороби. Вони забирають просто абсолютно всіх,

– сказала представниця президента в Криму.

Мобілізують усіх без винятку

Вона згадала, що росіяни навіть не зважають на вік призовників. Повістку вручили навіть чоловіку, якому більше ніж 60 років. Він належить до категорії, яку не можна мобілізовувати.

Загалом забирають чоловіків від 18 років. Спочатку відправляють у військкомати, потім швидко збори. Це жахлива ситуація,

– розповіла Ташева.

Знищення корінного населення півострова

Окупанти намагаються мобілізувати якомога більше кримських татар, щоб ті загинули на фронті. Держава-терористка намагається в такий спосіб знищити генофонд кримськотатарського народу. Також загарбники хочуть "витіснити" з півострова нелояльних до їхнього режиму місцевих.

Тисячі кримських татар вимушені виїжджати з Криму. Звісно, це відбувається через територію росії. Люди їдуть в Узбекистан, Казахстан та інші країни, кордон з якими можна перетнути, маючи лише "внутрішні паспорти".

Ташева також розповіла, що такі міста, як Сімферополь, Ялта, Судак та інші – просто спустошені. Місця, де кримські татари жили та, приміром, відкривали магазини, зараз пустують – там немає чоловіків.

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Нагадаємо, Олексій Арестович заявляв, що росія спеціально знищує населення Дагестану та Бурятії. Жителів цих регіонів вбивають з 2014 року, відправляючи масово на фронт. Вони "мають сказати своє слово".

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