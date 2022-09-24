Позаштатний радник Офісу Президента України прокоментував протести в росії. Також він звернувся до росіян і закликав їх виходити на вулиці.

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Не згодні з путіном – виходьте на протести

Головний меседж від Арестовича для тих, кому не подобається мобілізація, – збиратися на мітинги та заявляти про свою позицію. Радник ОП зауважив, що скептики можуть говорити про малу кількість людей на протестах, однак росія велика країна та не може піднятися за три дні.

Також він згадав про Чечню. Її лідер рамзан кадиров змушений був відмовитись від часткової мобілізації, бо жителі регіону вийшли на протести.

Рушії мітингів – Дагестан та Бурятія

На думку Арестовича, путіна ненавидить велика кількість громадян росії. Однак найбільше з ним хочуть розправитись жителі Дагестану та Бурятії, оскільки найбільше чоловіків російської армії загинуло саме з цих регіонів.

Дагестан "має сказати своє слово", оскільки це регіон, який найбільше постраждав у росії від війни проти України.

Він згадав, що 19 мотострілецьку дивізію Дагестану вбивають з 2014 року. Кремль має на меті зменшити кількість населення регіону.

Подумайте там, на Кавказі. Кремль вас послідовно вбиває з 2014 року для того, щоб зменшити кількість боєздатного населення. Вони це роблять спеціально,

– заявив Арестович.

Арестович переконаний, що кремль боїться мітингів. Недавно пєсков ляпнув, що його дивує істеричність та емоційність людей, яких мобілізовують. Це свідчить про те, що російська влада "отримала перші дані й вони їх дуже налякали".

Нагадаємо, у росії відбуваються акції протесту "ми не м'ясо" проти мобілізації. Правоохоронці розганяють та затримують людей.

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