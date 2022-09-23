Глава чечні рамзан кадиров провів нараду з оперативним штабом з щодо "спеціальної військової операції". Він запевнив, що в чечні мобілізації не буде, бо вона й так "перевиконала план" у війні проти України у 3 рази.

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Повідомив про 20 тисяч чоловіків, які вбивали українців

Сюжет, де кадиров говорить про мобілізацію, вийшов у вечірньому випуску на одному з пропагандистських каналів. За словами окупанта, у війні проти України вже взяли 20 тисяч людей із чечні.

Чечня перевиконала "спущений план" на 254%,

– заявив кадиров.

Проте невідомо, про який план він говорить і чи його хтось затверджував.

Мобілізація в чечні: дивіться відео

Протести жінок

У столиці чечні жінки намагалися провести антивоєнний мітинг. Кадиров повідомив, що родичів 40 жінок, які були ініціаторками, вже мобілізували та відправили в Україну.

Кадиров почав погрожувати. Він запевнив, що всі, хто прийде на мітинги отримають мобілізованих дітей та чоловіків. Ба більше – їх відправлятимуть "на передову".

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